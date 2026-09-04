Псковский педиатр призвала родителей не перегружать детей кружками

15:38, 04 сентября 2026, ПАИ

Чрезмерное использование гаджетов, недостаток сна и перегрузка дополнительными занятиями могут негативно отражаться на физическом и психологическом состоянии детей. Об этом рассказала руководитель Центра здоровья детей, врач-педиатр Татьяна Васильева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам специалиста, время, которое дети проводят перед экранами, необходимо ограничивать. Для дошкольников, как отметила Татьяна Васильева, оно не должно превышать часа в день, для детей постарше ориентир составляет около трёх часов.

Особенно вредным врач считает использование телефонов и других гаджетов по вечерам и ночью. Это может приводить к перевозбуждению и переутомлению, а воздействие синего света экрана мешает нормальной выработке мелатонина, который регулирует сон.

В результате ребёнок не высыпается, с трудом просыпается утром, быстрее устаёт и становится раздражительным. По словам педиатра, формируется замкнутый круг. «Если ребёнок месяц не спит нормально и на выходных не успевает отдохнуть, тут нужно задуматься. Спать ребёнок должен не меньше 10 часов в сутки, гулять – не меньше полутора-трёх часов – в зависимости от возраста», – подчеркнула Татьяна Васильева.

При этом для некоторых детей смартфон постепенно становится заменой прогулкам и живому общению. В таких случаях, отметила врач, могут возникать уже не только физические, но и психологические проблемы.

Большое значение имеет и пример родителей. Дети внимательно наблюдают за поведением взрослых, в том числе за их отношением к питанию и физической активности.

«Если у родителей избыточный вес и гиподинамия, то и дети страдают тем же самым», – сказала Татьяна Васильева.

Ещё одной проблемой педиатр назвала чрезмерную нагрузку дополнительными занятиями. По её словам, стремление родителей реализовать собственные амбиции через ребёнка иногда приводит к тому, что у него практически не остаётся времени на отдых и прогулки.

«Не надо без конца загружать детей кружками. Нужно оставлять время на отдых и прогулки», – подчеркнула врач.

Она также обратила внимание на ситуацию, когда родители не замечают признаки переутомления ребёнка. Даже если у него регулярно болит голова и он принимает лекарства, нагрузку продолжают увеличивать.

Васильева призвала родителей внимательнее относиться к образу жизни детей и не забывать о необходимости обычной физической активности и времени на свежем воздухе.

«У нас некоторые дети траву и цветы близко не видели, потому что передвигаются вместе с родителями только на автомобилях», – добавила педиатр.