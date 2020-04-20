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Общество

Гарантийный ремонт на улице Толстого в Пскове закончат к майским праздникам

Подрядчик выполняет гарантийный ремонт дороги на улице Толстого. Фото: Дарья Хваткова.

На улице Толстого в Пскове асфальтовое покрытие отремонтируют к 1 мая, разметку нанесут до 15 мая,  передает корреспондент Псковского агентства информации с рабочей поездки чиновников на улицу Толстого с целью контроля качества выполнения гарантийных работ 20 апреля.

Как рассказал председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, на объекте уже начались ремонтные работы. Часть замечаний устранили в субботу, и приемки еще не было. К майским праздникам подрядчик должен завершить работы на  съезде. Разметкой дорог занимается другая компания, и эту работу закончат до 15 мая.

В Пскове проконтролировали ход гарантийного ремонта. Фото: Дарья Хваткова.

«Были и есть до сих пор замечания в части покрытия. Частично уже устранено. Подрядчик обязуется в течение недели переделать», - сказал руководитель профильного комитета.

Главу администрации Пскова Александра Братчикова устроило, что гарантийные работы уже начали. Он также подчеркнул, что на следующей неделе комиссия выйдет на объект еще раз.

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