В ПсковГУ запустили онлайн-школу вожатского мастерства

15:47, 20 апреля 2020, ПАИ

С 20 по 23 апреля региональный центр подготовки вожатых ПсковГУ проводит школу вожатства онлайн, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Такая школа проводится каждый год в лагере «Стремительный». Здесь в течение нескольких дней ребята «играют в лагерь» и учатся организовывать досуг детей под руководством опытных педагогов и психологов. В этом году все мероприятия пришлось перенести на платформу «ВКонтакте».

В группе школы под названием «Фабрика грёз» зарегистрировано 150 участников, которым интересна профессия вожатого. Участников поделили на команды, каждой из которых руководит опытный вожатый из Пскова и области, а также Тольятти, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

«Мы искали опытных кураторов для нашего лагеря, многим оказался интересен этот формат, откликнулись ребята с большим вожатским опытом из разных городов России», - рассказала руководитель регионального центра подготовки вожатых Алла Сердцева.

Тема школы в этом году – компьютерные игры. Каждый участник получает виртуального героя, которого можно «прокачать», выполняя определенные задания, связанные с вожатской деятельностью, и получая игровые очки силы, мудрости и ловкости. В конце каждого дня кураторы подводят итоги.

20 апреля, в первый день школы, команды заняты разработкой своей визитной карточки. Конкурс визитных карточек отряда – традиционное мероприятие, с которого начинается смена в любом лагере. Мероприятие пройдёт в режиме онлайн; трансляция будет вестись в группе регионального центра подготовки вожатых ПсковГУ.

23 апреля пройдет защита проектов отрядных мероприятий для обычного лагеря и для онлайн-лагеря, которую тоже можно будет посмотреть в прямом эфире. Общаются команды в чатах и закрытых группах «ВКонтакте».

«Сегодня у нас было знакомство и подготовка к конкурсу. Все классические игры на знакомство и выявление интересов мы перенесли в онлайн. Ребята активно работают, не ссорятся, предлагают идеи», - отметила студентка ПсковГУ, куратор одной из команд Даша Виноградова, которая недавно вернулась со смены в Артеке.

Помимо заданий и конкурсов, участников школы ждёт учёба: лекции от опытных вожатых, педагогов и психологов из ПсковГУ, а также встреча с представителем компании «Мосгортур». Все интерактивные занятия со спикерами проходят на платформе Zoom. Учебный план школы составлен на основе опроса – были выбраны темы, которые наиболее интересны студентам. Заняты ребята, как в настоящем лагере, с утра до вечера, с перерывами на завтрак, обед и ужин.

«Это новый, экспериментальный проект, и я думаю, что мы найдем новые подходы и формы работы и сможем доказать, что атмосферу лагеря можно создать и в интернете, находясь каждый у себя дома. И если в июне нам придется организовывать досуг детей в онлайн-формате, мы будем готовы это сделать на самом высоком уровне», - добавила Алла Сердцева.