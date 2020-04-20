Аркадий Мурылев: Некоторые предприниматели Псковской области уже воспользовались мерами региональной поддержки

15:59, 20 апреля 2020, ПАИ

Около 30 заявок на получение нулевых кредитов подали в Сбербанк предприниматели Псковской области. Об этом сообщил журналистам уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Аркадий Мурылев, ссылаясь на данные регионального отделения Сбербанка.

Аркадий Мурылев рассказал, что сейчас банк одобрил уже 18 заявок на кредиты. По реструктуризации кредитов около 300 заявок подано, 200 из которых одобрено.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что в регионе есть предприниматели, которые воспользовались мерами региональной поддержки. «В некоторых районах начали понижать ставки по ЕНВД, где-то снижают аренду по муниципальной собственности. Есть предприниматели, которые для себя считают значительными меры региональной поддержки», - отметил Аркадий Мурылев.

Он также напомнил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание с представителями бизнеса, в ходе которого все могли открыто высказаться. Губернатор прислушался к проблемам местного бизнеса и отметил для себя важные моменты.

«Меры поддержки, которые были озвучены мной и бизнесом, безусловно, найдут свое отражение в новом указе», - отметил Аркадий Мурылев и выразил надежду, что вскоре появится обновленный указ губернатора по перечню отраслей и мерам поддержки предпринимателей.

По последним данным, в Псковской области насчитывается около 22 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.