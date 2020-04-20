Городской центр искусств откроется в Невеле после капремонта здания бывшего клуба

16:52, 20 апреля 2020, ПАИ

На капитальный ремонт бывшего клуба МКК в Невеле выделено более 23 миллионов рублей, сообщает газета «Невельский вестник» со ссылкой на главу района Олега Майорова. После ремонта здесь откроется городской центр искусств.

В прошлом году из районного бюджета на проектно-сметную документацию и независимую экспертизу был выделен миллион рублей.

Проект по капитальному ремонту здания, ранее принадлежавшего Детской школе искусств, одобрен в рамках реализации государственной программы «Развитие образования». В результате из федерального бюджета на производство работ поступило 22 млн 912 тысяч рублей, из областного бюджета - 231 тысяча 434 рубля, из районного - 12 тысяч 180 рублей.

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств уже поступила в бюджет района. Идёт подготовка документов для объявления конкурсных процедур.