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Общество

Верховный суд впервые в России проведет заседания онлайн

Верховный суд будет проводить онлайн заседания впервые среди российских судов. Стороны смогут принимать участие в заседании из дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В пресс-службе отметили, что технология веб-видео-конференц-связи позволяет сейчас принимать участие в судебном заседании, находясь в офисе или дома. Уже 21 апреля Верховный суд проведет несколько судебных процессов в новом для себя формате.

Такой порядок рассмотрения дел позволит уменьшить риски распространения коронавирусной инфекции.

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