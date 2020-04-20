Верховный суд впервые в России проведет заседания онлайн
Верховный суд будет проводить онлайн заседания впервые среди российских судов. Стороны смогут принимать участие в заседании из дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
В пресс-службе отметили, что технология веб-видео-конференц-связи позволяет сейчас принимать участие в судебном заседании, находясь в офисе или дома. Уже 21 апреля Верховный суд проведет несколько судебных процессов в новом для себя формате.
Такой порядок рассмотрения дел позволит уменьшить риски распространения коронавирусной инфекции.