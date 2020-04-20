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Закопанный на приусадебном участке труп нашел очевидец в Великих Луках

Закопанный на приусадебном участке труп обнаружил очевидец в Великих Луках. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил начальник следственного отдела по городу Великие Луки СУ СК России Станислав Кожевников.

Соответствующее сообщение поступило в полицию днем 19 апреля. Житель частного сектора Великих Лук рассказал о том, что на приусадебном участке своих соседей он обнаружил просматривающийся из-под земли фрагмент тела человека.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что на расстоянии 20 метров от жилого дома на приусадебном участке находится захоронение. Был извлечен труп 35-летнего местного жителя.

Следователи установили, что в конце декабря 2019 года потерпевший пришел в гости в указанный дом, где с хозяином дома у него произошел конфликт. В результате драки потерпевший получил смертельные травмы.

После убийства подозреваемый захоронил труп на своем участке. «При осмотре трупа на месте были обнаружены следы, свидетельствующие о насильственном характере смерти», – отметил Станислав Кожевников.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

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