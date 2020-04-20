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Общество

Для проведения тренировочных заездов раллистов перекроют дороги Опочецкого и Псковского районов

21 и 22 апреля на территории Опочецкого и Псковского районов планируется проведение тренировочных сборов по автомобильному спорту. С целью обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований вводится временное прекращение движения транспортных средств на отдельных участках автомобильных дорог. Соответствующий приказ комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области подписал 17 апреля председатель ведомства Борис Елкин.

В частности, 21 апреля с 10:00 до 18:00 будет прекращено движение транспорта на автодороге «Кудка – Норкино – Камено» от деревни Кудка до деревни Рясино Опочецкого района.

22 апреля с 10:00 до 15:00 закроют для движения участок дороги «Малая Толбица – Гверздонь – Мельница» от деревни Гверздонь до деревни Вязки Псковского района.

Организацией, обеспечивающей временное прекращение движения, определена Федерация автоспорта Псковской области. Организатор соревнований — президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич, контактный телефон 8-911-378-05-81.

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