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Общество

В выходные спасатели обезвредили две мины и пять снарядов в Новосокольническом районе

В воскресенье, 19 апреля, группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук обезвредила две 82-миллиметровые минометные мины в деревне Русаново Новосокольнического района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, эта же группа разминирования в деревне Золотково того же Новосокольнического района обезвредила четыре артиллерийских снаряда 76 миллиметров и один 45-миллиметровый артиллерийский снаряд.

В субботу, 18 апреля, спасатели обезвредили гранату М-39 в Стругах Красных. В разминировании участвовал отряд из Пскова, спасатели работали по заявке от полиции.

А 8 апреля спасатели обезвредили два артснаряда и мину в Великолукском и Невельском районах.

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