Заразиться коронавирусом домашние животные могут от хозяев

18:31, 20 апреля 2020, ПАИ

От хозяев могут заразиться коронавирусом домашние животные. Чтобы этого не произошло, хозяевам рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя Россельхознадзора Константина Савенкова.

В частности, после прогулок следует мыть руки, а животному – лапы. После контакта с животными также следует это делать.

Заражение коронавирусом кошек или собак после тесного контакта с инфицированными людьми существует. По словам Константина Савенкова, нет оснований полагать, что животные могут заражать хозяев.

«Несколько собак, кошек, тигров были заражены COVID-19 после тесного контакта с инфицированными людьми в Бельгии, Гонконге и США», - рассказал Константин Савенков.

Лабораторные исследования показали, что вирус может передаваться от одной кошки к другой. Собаки в этом плане менее восприимчивы.