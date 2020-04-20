Заразиться коронавирусом домашние животные могут от хозяев
От хозяев могут заразиться коронавирусом домашние животные. Чтобы этого не произошло, хозяевам рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя Россельхознадзора Константина Савенкова.
В частности, после прогулок следует мыть руки, а животному – лапы. После контакта с животными также следует это делать.
Заражение коронавирусом кошек или собак после тесного контакта с инфицированными людьми существует. По словам Константина Савенкова, нет оснований полагать, что животные могут заражать хозяев.
«Несколько собак, кошек, тигров были заражены COVID-19 после тесного контакта с инфицированными людьми в Бельгии, Гонконге и США», - рассказал Константин Савенков.
Лабораторные исследования показали, что вирус может передаваться от одной кошки к другой. Собаки в этом плане менее восприимчивы.