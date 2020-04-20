Елена Бибикова: В Псковской области ситуация с коронавирусом достаточно стабильная

18:37, 20 апреля 2020, ПАИ

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова приняла участие в онлайн-брифинге, организованном МИА «Россия сегодня» на тему «Меры обеспечения социальной защиты граждан в период коронавируса: актуальная ситуация в российских регионах».

«Ситуация в регионе стабильная несмотря на то, что регион является приграничной территорией, рядом с нами Белоруссия, Эстония и Латвия, - рассказала Елена Бибикова. – В нашу область приезжают жители из других регионов с высоким уровнем инфицирования».

Она отметила, что на период самоизоляции в регион прибыло достаточно большое количество граждан из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Работа ведется в усиленном режиме, губернатором был утвержден план мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции», - добавила Елена Бибикова.

Также сенатор напомнила, что граждане получат детское пособие на детей до трех лет, ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Выплаты начнут выдавать с 1 июня 2020 года. Елена Бибикова также напомнила об увеличении пособия по безработице для граждан, которые лишились работы после 1 марта и имеют несовершеннолетних детей.