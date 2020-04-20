Пройти тест на знание истории войны жителям Псковской области предлагают онлайн

19:12, 20 апреля 2020, ПАИ

Жителям Псковской области предлагают пройти тест на знание истории Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Традиционный тест по истории Великой Отечественной войны был перенесен на осень из-за коронавируса, но на вопросы региональной части теста любители истории смогут ответить онлайн 30 апреля.

«Это проект Молодёжного парламента при Государственной думе «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ». Обычно он проходил на образовательных площадках в апреле – в единый день по всей стране и не только», - рассказала председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова, отметив, что в этом году было запланировано увеличить количество площадок, но из-за коронавируса это стало невозможным.

Региональная часть будет отличаться от традиционного теста по истории количеством вопросов и форматов.

«Мы готовим онлайн-версию, чтобы все желающие смогли его пройти, не выходя из дома», - добавила Юлия Лысова.

На сегодняшний день было проработано 18 вопросов про Псковскую область в годы войны. В итоговом варианте будет 25 вопросов.

Год назад тест по истории Великой Отечественной войны в Псковской области провели в девяти муниципалитетах, три района проходили тест удаленно. Самой популярной оказалась площадка в «Простории», где для желающих пришлось распечатывать дополнительные бланки теста.