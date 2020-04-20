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Общество

Фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области было одобрено 32 заявки на рефинансирование кредитов

В Псковской области Фондом гарантий и развития предпринимательства было одобрено 32 заявки на сумму 53 млн рублей. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Сейчас пользуются спросом услуги Фонда гарантий и поддержки предпринимательства по рефинансированию ранее выданных кредитов, - рассказал губернатор. – Одобрено уже 32 заявки на сумму 53 млн рублей».

По словам Михаила Ведерникова, фонд доказал свою эффективность и актуальность, именно поэтому губернатор пообещал найти возможность его докапитализировать под выдачу льготных займов.

Также глава региона напомнил, что действует оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики. Основной его задачей является максимально быстрое принятие решений, направленных на сохранение промышленности.

«Такой формат работы позволяет оперативно координировать действия с федеральным штабом и доводить до стадии реализации действительно сложные и финансово ёмкие предложения», - добавил Михаил Ведерников, отметив, что будет продолжена работа по настраиванию комплекса областных мер.

Губернатор подчеркнул, что все инструменты, которые найдут поддержку бизнес-сообщества, будут усиливаться и развиваться дальше.

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