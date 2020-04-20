0
22:54
Преподаватели и соцработники региона получат выплаты по поручению Михаила Ведерникова
22:42
В Псковской области выплаты по пять тысяч рублей получат безработные и пенсионеры с минимальными доходами
22:22
«Баба Шура мир от пандемии не спасёт»: Олег Брячак о депутатстве в условиях коронавируса и войне с «управляйками»
22:17
Губернатор Псковской области: Число жалоб на «наливайки» превысило все разумные пределы
19:58
Метры преткновения: арендаторы и арендодатели в условиях «коронакризиса» пытаются найти взаимовыгодные компромиссы
18:44
По два автобуса одновременно запускают в Пскове для соблюдения социальной дистанции пассажиров
17:56
«Единая Россия» передала два автомобиля в помощь псковским медикам
Еще новости
Общество

Метры преткновения: арендаторы и арендодатели в условиях «коронакризиса» пытаются найти взаимовыгодные компромиссы

Фото Дарьи Хватковой.

Продление нерабочих дней почти на месяц поставило многих предпринимателей на грань выживания. Магазины, кафе, офисы закрыты, фактически весь офлайн-бизнес свернулся, прибыли нет. При этом арендных платежей для арендаторов площадей никто не отменял. Да, власти рекомендовали арендодателям отсрочить или уменьшить арендные платы. Но для них это тоже бизнес, с которого надо платить налоги, а многим еще и кредиты в банк. Есть ли выход из этой патовой ситуации, кто готов идти на уступки и какие именно — разбиралась «Псковская правда». Мы поговорили с арендаторами, арендодателями и агентами, предлагающими коммерческую недвижимость, чтобы выяснить реальную ситуацию на этом рынке.

Сейчас на рынке арендных отношений города Пскова складывается двоякая ситуация, считает президент Псковской гильдии риэлторов Роман Максименко.

- С одной стороны, арендодатели понимают сложившуюся текущую ситуацию и идут навстречу своим арендаторам, устраивая арендные каникулы либо делая значительные скидки по арендной плате, вплоть до того, что некоторые арендаторы платят только коммунальные платежи по арендуемым помещениям, - говорит он. - Но есть и другая сторона вопроса: многие арендодатели находятся в той же негативной для их бизнеса ситуации и не готовы идти на уступки своим арендаторам, мотивируя это тем, что у них самих есть перед третьими лицами обязательства в финансовом плане, которые они должны исполнять и которые никто не отменял в сложившейся обстановке. Это мнение обусловлено также тем, что предприниматели пока не ощущают реальную поддержку от государства, которая была провозглашена президентом.

Полную версию текста читайте на сайте «Псковской правды».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Псковская область планирует потратить 375 миллионов рублей на покупку аппаратов ИВЛ Псковский врач-пульмонолог рассказала о выявленном коронавирусе у дальнобойщика Цена нефти WTI ушла в минус, подешевев на 300 процентов Преподаватели и соцработники региона получат выплаты по поручению Михаила Ведерникова В Псковской области выплаты по пять тысяч рублей получат безработные и пенсионеры с минимальными доходами «Баба Шура мир от пандемии не спасёт»: Олег Брячак о депутатстве в условиях коронавируса и войне с «управляйками» Губернатор Псковской области: Число жалоб на «наливайки» превысило все разумные пределы Михаил Ведерников: Необходимо организовать для крупных предприятий региона оперативные тесты на коронавирус Текст изменений в указы губернатора «О мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции» и «О перечне органов исполнительной власти» Губернатор Псковской области запретил работу «наливаек» в рамках борьбы с коронавирусом
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Преподаватели и соцработники региона получат выплаты по поручению Михаила Ведерникова
20 апреля 2020
Преподаватели и соцработники региона получат выплаты по поручению Михаила Ведерникова
В Псковской области выплаты по пять тысяч рублей получат безработные и пенсионеры с минимальными доходами
20 апреля 2020
В Псковской области выплаты по пять тысяч рублей получат безработные и пенсионеры с минимальными доходами
Губернатор Псковской области: Число жалоб на «наливайки» превысило все разумные пределы
20 апреля 2020
Губернатор Псковской области: Число жалоб на «наливайки» превысило все разумные пределы
Метры преткновения: арендаторы и арендодатели в условиях «коронакризиса» пытаются найти взаимовыгодные компромиссы
20 апреля 2020
Метры преткновения: арендаторы и арендодатели в условиях «коронакризиса» пытаются найти взаимовыгодные компромиссы
По два автобуса одновременно запускают в Пскове для соблюдения социальной дистанции пассажиров
20 апреля 2020
По два автобуса одновременно запускают в Пскове для соблюдения социальной дистанции пассажиров
«Единая Россия» передала два автомобиля в помощь псковским медикам
20 апреля 2020
«Единая Россия» передала два автомобиля в помощь псковским медикам
Начался ПАИ-live с псковским депутатом Олегом Брячаком (ПРЯМОЙ ЭФИР)
20 апреля 2020
Начался ПАИ-live с псковским депутатом Олегом Брячаком (ПРЯМОЙ ЭФИР) 1
Для проведения тренировочных заездов раллистов перекроют дороги Опочецкого и Псковского районов
20 апреля 2020
Для проведения тренировочных заездов раллистов перекроют дороги Опочецкого и Псковского районов

Идет загрузка...