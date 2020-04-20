Метры преткновения: арендаторы и арендодатели в условиях «коронакризиса» пытаются найти взаимовыгодные компромиссы

19:58, 20 апреля 2020, ПАИ

Продление нерабочих дней почти на месяц поставило многих предпринимателей на грань выживания. Магазины, кафе, офисы закрыты, фактически весь офлайн-бизнес свернулся, прибыли нет. При этом арендных платежей для арендаторов площадей никто не отменял. Да, власти рекомендовали арендодателям отсрочить или уменьшить арендные платы. Но для них это тоже бизнес, с которого надо платить налоги, а многим еще и кредиты в банк. Есть ли выход из этой патовой ситуации, кто готов идти на уступки и какие именно — разбиралась «Псковская правда». Мы поговорили с арендаторами, арендодателями и агентами, предлагающими коммерческую недвижимость, чтобы выяснить реальную ситуацию на этом рынке.

Сейчас на рынке арендных отношений города Пскова складывается двоякая ситуация, считает президент Псковской гильдии риэлторов Роман Максименко.

- С одной стороны, арендодатели понимают сложившуюся текущую ситуацию и идут навстречу своим арендаторам, устраивая арендные каникулы либо делая значительные скидки по арендной плате, вплоть до того, что некоторые арендаторы платят только коммунальные платежи по арендуемым помещениям, - говорит он. - Но есть и другая сторона вопроса: многие арендодатели находятся в той же негативной для их бизнеса ситуации и не готовы идти на уступки своим арендаторам, мотивируя это тем, что у них самих есть перед третьими лицами обязательства в финансовом плане, которые они должны исполнять и которые никто не отменял в сложившейся обстановке. Это мнение обусловлено также тем, что предприниматели пока не ощущают реальную поддержку от государства, которая была провозглашена президентом.

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