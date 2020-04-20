Военнослужащие Западного военного округа обработали 150 остановок и улиц в Псковской области

20:11, 20 апреля 2020, ПАИ

Военнослужащие подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты провели специальную обработку на улицах и остановках в Псковской области для предупреждения распространения вирусных инфекций по распоряжению командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, военнослужащие в средствах индивидуальной защиты на специальных авторазливочных станциях и с помощью войсковых комплектов дезинфекции провели обеззараживание дорожного покрытия и более 150 остановок общественного транспорта в Пскове, Великих Луках и Острове.

Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты обработали центр Пскова, улицы Алмазную, Доставалова, Маргелова, Шоссейную, Шестака, Советской Армии, Крестовское шоссе.

«В 26 регионах дислокации войск проведена специальная обработка 13 тысяч объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 1,9 миллиона квадратных метров. Работа будет продолжена», - подвёл итоги генерал-полковник Александр Журавлёв.

С 11 апреля в Пскове началась дезинфекция улично-дорожной сети, а также остановочных комплексов с использованием спецсредств. Запланировано обработать 166 километров дорог и 236 остановок. Всего в апреле должны обработать Псков три раза.