Текст изменений в указы губернатора «О мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции» и «О перечне органов исполнительной власти»

20:43, 20 апреля 2020, ПАИ

20 апреля губернатор Псковской области внес изменения в указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и в указ «О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 20 апреля 2020 г. № 268, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р «О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «от 17 апреля 2020 г. № 251» дополнить словами «, от 20 апреля 2020 г. № 268»;

2) в пункте 2:

а) подпункт 1 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) розничную продажу на розлив пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи (в том числе из транспортной заводской упаковки (кеги) путем их упаковки в первичную потребительскую тару (полиэтиленовую бутылку или стеклянную тару)) в объектах розничной торговли, расположенных в многоквартирных жилых домах, в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам, в отдельно стоящих зданиях, сооружениях, расположенных во дворах многоквартирных жилых домов (далее - розничная продажа на розлив пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи);»;

б) абзац третий подпункта «б» подпункта 3 изложить в следующей редакции:

«объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары (за исключением розничной продажи на розлив пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и (или) непродовольственные товары первой необходимости, указанные в приложении № 1 к настоящему указу, с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;»;

3) пункт 16 признать утратившим силу.

2. Внести в пункт 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ «О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» следующие изменения:

1) подпункт 4 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) в части запрета розничной продажи на розлив пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи (подпункт «и» подпункта 1 пункта 2 Указа № 30-УГ);»;

2) подпункт «в» подпункта 11 изложить в следующей редакции:

«в) в части соблюдения гражданами требований носить одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы (подпункт «е» подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ);».

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М. Ведерников