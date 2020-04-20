Михаил Ведерников: Необходимо организовать для крупных предприятий региона оперативные тесты на коронавирус

22:06, 20 апреля 2020, ПАИ

Сохранение экономики региона и работоспособности предприятий во время ограничительных мероприятий без вреда для здоровья людей – эту тему снова поднял губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

«В конце прошлой недели провел встречу с руководством ключевых предприятий региона. Они будут проходить систематически, реализация поручений президента и правительства, перепрофилирование под выпуск средств индивидуальной защиты, подготовка новых региональных мер поддержки – всё это требует постоянного контакта и корректировки принимаемых решений», - сообщил губернатор в соцсети.

Глава региона подчеркнул, главное, что беспокоит руководителей, – это безопасность коллектива. Поэтому во время обсуждения были подняты важные темы.

«Первое – мы должны заново проанализировать организацию общественного транспорта. Загрузка не должна превышать 40% – и в этом вопросе нужно индивидуально рассматривать каждый случай. Второе – для крупных предприятий необходима организация максимально оперативных тестов на коронавирус при возникновении первых признаков заболевания у сотрудников», - сообщил Михаил Ведерников.

Он заметил, что частные истории будут рассматриваться отдельно. Потому что «мы все в одной лодке, и отношение к общим проблемам будет соответствующее», - заключил губернатор.

