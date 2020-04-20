Преподаватели и соцработники региона получат выплаты по поручению Михаила Ведерникова

22:54, 20 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников на совещании с вице-губернаторами, которое прошло в понедельник, 20 апреля, особое внимание уделил расширению мер социальной поддержки наиболее незащищенных слоев населения и специалистов.

Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-служба администрации Псковской области, губернатор поручил назначить единовременную выплату для педагогов региона – чтобы компенсировать их затраты на средства связи и интернет во время дистанционного обучения. Также дополнительные выплаты назначат социальным работникам, учитывая их условия труда.

А в перечень медработников, которые будут получать зарплату в двойном размере, с апреля включат фельдшеров медицинских пунктов. Ранее Михаил Ведерников поручил пересчитать зарплату врачам скорой помощи, посетив станцию скорой помощи в Пскове.