Псковская область планирует потратить 375 миллионов рублей на покупку аппаратов ИВЛ

00:12, 21 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников 20 апреля провел расширенное совещание с вице-губернаторами, где обсудил меры по подготовке региона к выходу на пик заболевания по коронавирусу, в частности о запасах в больницах защитных костюмов, очков, масок. Как сообщил губернатор в своем Instagram, крупная партия средств индивидуальной защиты должна поступить в аптеки на этой неделе.

«Сложнее с аппаратами ИВЛ. До конца месяца закупим 50 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, а крупная поставка инвазивных аппаратов ожидается только в июне. Тем не менее формируем заявку. На покупку техники планируем направить до 375 млн рублей. Это колоссальная сумма, но важно быть готовыми к любому варианту развития событий», - сообщил губернатор в социальной сети.

Также глава региона подчеркнул, что принято решение о расширении мер соцподдержки жителей области – на это планируется направить 240 миллионов рублей.

