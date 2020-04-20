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Общество

Псковская область планирует потратить 375 миллионов рублей на покупку аппаратов ИВЛ

Псковская область готовится выйти на пик по коронавирусу. Фото: пресс-служба администрации области.

Губернатор Михаил Ведерников 20 апреля провел расширенное совещание с вице-губернаторами, где обсудил меры по подготовке региона к выходу на пик заболевания по коронавирусу, в частности о запасах в больницах защитных костюмов, очков, масок. Как сообщил губернатор в своем Instagram,  крупная партия средств индивидуальной защиты должна поступить в аптеки на этой неделе.

«Сложнее с аппаратами ИВЛ. До конца месяца закупим 50 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, а крупная поставка инвазивных аппаратов ожидается только в июне. Тем не менее формируем заявку. На покупку техники планируем направить до 375 млн рублей. Это колоссальная сумма, но важно быть готовыми к любому варианту развития событий», - сообщил губернатор в социальной сети.

Также глава региона подчеркнул, что принято решение о расширении мер соцподдержки жителей области – на это планируется направить 240 миллионов рублей.
 

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