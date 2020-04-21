Россиянам часто отказывают в получении кредитных каникул

07:14, 21 апреля 2020, ПАИ

В России зафиксировано много жалоб на отказ в кредитных каникулах. Многие граждане не могут получить кредитные каникулы, пишет газета «Известия».

Такие выводы сделали аналитики проекта ОНФ «За права заемщиков», которые проанализировали 1500 сообщений в социальных сетях и других открытых источниках.

В получении кредитных каникул людям либо отказывают, либо не могут предоставить достаточно информации, или банки подменяют госпрограмму собственными продуктами с менее выгодными условиями. 76% обращений россиян содержат жалобы на работу линий поддержки и немотивированные отказы в кредитных каникулах.

Кредитные организации и Центральный банк отмечают, что с момента вступления в силу закона прошло слишком мало времени. Закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля. Право на отсрочку до полугода имеют заемщики, чей доход снизился на 30% и более, а также заболевшие коронавирусом. В России рассматривают возможность продления режима самоизоляции.