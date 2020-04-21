Режим самоизоляции в России могут продлить

07:00, 21 апреля 2020, ПАИ

В России могут продлить режим самоизоляции. Режим самоизоляции по стране может затронуть также майские праздники и рабочие дни между ними, пишет РБК.

Федеральные власти обсуждают такой вариант события. Если люди продолжат находиться дома, то дальнейшая волна распространения коронавируса будет остановлена, сообщает собеседник РБК. В случае негативного развития событий не исключено, что властями будет принято решение продлить самоизоляцию до 1 июня.

Ранее Владимир Путин заявил, что распространение эпидемии продолжается, но ее удается сдерживать. Губернатор Псковской области отметил, что нет оснований вводить режим ЧС в регионе. На данный момент в Псковской области коронавирус обнаружен у 58 человек.