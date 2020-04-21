Псковская областная библиотека проводит Фестиваль увлекательной науки

07:28, 21 апреля 2020, ПАИ

В Фестивале увлекательной науки могут принять участие все желающие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Эксперименты, игры, головоломки, лекции из самых разных областей человеческого знания для детей и родителей с 23 по 25 апреля.

В рамках фестиваля участники смогут увидеть интерактивные видеолекции для детей, МультиПрописи, а также будут доступны Школа терменвокса, мастерская НаучМультФильм, журнал «Квантик», мастер-класс «Физика тепловых явлений и электростатика от физической гостиной», экологический квест «Эко-ГТО» и многое другое.

Участие в фестивале бесплатное. Посмотреть расписание и зарегистрироваться можно здесь.