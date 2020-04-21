До конца лета может продлиться эпидемия коронавируса в России

09:01, 21 апреля 2020, ПАИ

Эпидемия коронавируса в России может продлиться до конца лета, сообщил пульмонолог, терапевт, профессор, заслуженный врач РФ Александр Карабиненко. Об этом пишет газета «Известия».

«Новая инфекция следует тем же законам, что и предыдущие. Но она действительно более агрессивная», — заявил специалист. По его словам, людей, которые являются носителями вируса, может быть значительно больше, чем официально зарегистрированных.

Также Александр Карабиненко заявил, что вокруг коронавируса раздуто много паники. По его мнению, в России ресурсов медицины для лечения инфекции должно хватить.

Ранее специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер. Эксперты отметили, что в России карантин может закончиться к середине или концу июня, так как пик заражений придётся на начало мая.

По данным на 20 апреля, коронавирус подтверждён у 58 жителей Псковской области. В регионе, как и по всей стране, ограничительные меры пока продлены до 30 апреля.