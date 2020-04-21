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Общество

После вмешательства прокуратуры у одного из жилых комплексов в Псковском районе появилось освещение

Прокуратура Псковского района обнаружила, что на участке автомобильной дороги Псков - Большая Дуга - Стороп у жилого комплекса «Околица» отсутствует уличное освещение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Отсутствие надлежащего освещения на улицах в тёмное время суток причиняло неудобства гражданам, затрудняло работу специализированных служб и ведомств, в том числе правоохранительных органов и медицинских служб, влекло опасность возникновения аварийных ситуаций в сфере дорожного движения и уличной преступности», - отметили в прокуратуре.

В связи с этим в адрес директора строительной компании внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Подрядчик подчинился требованиям прокуратуры, потратив на организацию освещения более 350 тысяч рублей.

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