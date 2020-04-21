Шесть воинских захоронений в Плюсском районе не поставлены на кадастровый учёт
Прокуратура Плюсского района провела проверку соблюдения законодательства, регламентирующего увековечение памяти погибших при защите Отечества.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований земельного законодательства и ст. 5 Закона РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» администрациями городских и сельского поселений не поставлены на учёт шесть воинских захоронений, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.
В связи с этим прокуратура внесла представления с требованием устранить нарушения в адрес глав администраций поселений «Плюсса», «Заплюсье» и «Лядская волость».