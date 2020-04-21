Как не поссориться с домашними на самоизоляции, расскажут психологи студентам ПсковГУ

09:17, 21 апреля 2020, ПАИ

25 апреля в 12:00 в Пскове в рамках проекта «Университетские субботы» состоится онлайн-встреча с психологами, магистрами в области системной семейной психотерапии (НИУ ВШЭ, Москва) Еленой Чекалиной и Екатериной Родиной, разговор пойдет о семейных взаимоотношениях.

Эксперты расскажут о роли коммуникации в семейной системе, о коммуникации как маркере отношений в паре, рассмотрят проблемы ребёнка сквозь призму взаимоотношений родителей. Студенты же узнают основные правила поведения в семье в режиме изоляции.

Для того чтобы попасть на вебинар, нужно зарегистрироваться здесь. Ссылка на трансляцию придёт на указанный адрес электронной почты.

«Университетские субботы» – это доступный для жителей и гостей города научно-образовательный проект, который будет проходить на площадках вуза и его партнёров. В рамках проекта российские спикеры расскажут просто и доступно о сложном.