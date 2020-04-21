Участок улицы Стахановской в Пскове будет закрыт до конца мая

09:33, 21 апреля 2020, ПАИ

С 21 апреля до 0:00 31 мая в Пскове в связи с проведением работ по реконструкции улицы Яна Фабрициуса закрывается участок улицы Стахановской от улицы Металлистов до улицы Советской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В качестве объезда определены: улица Советская и улица Металлистов.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда, а при движении обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.