Участок улицы Стахановской в Пскове будет закрыт до конца мая
С 21 апреля до 0:00 31 мая в Пскове в связи с проведением работ по реконструкции улицы Яна Фабрициуса закрывается участок улицы Стахановской от улицы Металлистов до улицы Советской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В качестве объезда определены: улица Советская и улица Металлистов.
Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда, а при движении обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.