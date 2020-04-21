В 31 хозяйстве Псковской области обнаружен лейкоз крупного рогатого скота

09:39, 21 апреля 2020, ПАИ

В 31 хозяйстве Псковской области обнаружен лейкоз крупного рогатого скота, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Таким образом, регион является неблагополучным регионом по лейкозу крупного рогатого скота. Лейкоз у коров – это неизлечимая инфекционная болезнь вирусного типа, которая поражает ДНК животного и через кровеносную систему распространяется по всему организму. Развитие болезни приводит к образованию у животного опухоли и падению иммунитета. Лейкозом болеют как молодые, так и взрослые животные всех разводимых пород и их помеси, но чаще он отмечается у животных 4-8-летнего возраста. Вирус передается различными способами: через прямой контакт с больным животным, рабочую утварь и инструменты, кровь и слюну, кровососущих насекомых, молоко.

Вылечить лейкоз невозможно, поэтому зараженный скот немедленно перемещают в другое место содержания, после чего отправляют на убой. При установлении лейкоза у двух и более животных хозяйство объявляют неблагополучным по заболеванию, вводят ограничения и организуют в нем оздоровительные мероприятия.

По имеющимся данным на сегодняшний день, вирус лейкоза не передаётся от коровы к человеку, но употребление мяса или молочных продуктов от больной коровы возможно только после термической обработки.

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям настоятельно рекомендует:

- приобретать молоко в упаковке производителя, на которой указана дата выработки и срок годности продукции;

- если молоко приобретается с рук на рынке, необходимо удостовериться в его качестве и безопасности. Для этого необходимо попросить продавца предъявить ветеринарные сопроводительные документы;

- купленное не в заводской упаковке молоко перед употреблением рекомендуется прокипятить.

В случае возникновения вопросов о качестве приобретенного молока необходимо обратиться в управление по телефону 8 (8112) 33-12-20 добавочный 227.