Михаил Ведерников поздравил представителей органов МСУ региона с профессиональным праздником

09:41, 21 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил представителей местного самоуправления региона с профессиональным праздников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам главы региона, муниципальная власть — первая инстанция, куда обращаются люди со своими вопросами и проблемами. Именно трудом органов МСУ обеспечиваются самые необходимые вещи, формируется среда проживания каждого человека, считает губернатор.

«В непростых современных обстоятельствах значимость вашей работы становится всё более заметной и очевидной. В то время как большая часть страны оказалась на самоизоляции, муниципальные служащие продолжают обеспечивать свет, тепло, воду, обучение детей, чистоту и порядок в населённых пунктах, работу всей транспортной и коммунальной инфраструктуры», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также отметил, что сейчас людям особенно важно видеть неравнодушное отношение к своим обязанностям органов МСУ, стремление и готовность решать все возникающие проблемы. «Рассчитываю, что общими усилиями мы справимся со всеми этими вызовами, и обещаю оказывать вам в этом максимальное содействие», - добавил глава региона.

«Хочу сказать вам искренние слова благодарности за трудолюбие, умение работать с полной самоотдачей, желание сделать жизнь наших граждан достойной и комфортной. Счастья вам, сил и здоровья!» - заключил Михаил Ведерников.