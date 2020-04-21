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Общество

В Псковском перинатальном центре прекращены партнёрские роды, на выписку приходят только отцы малышей

Из-за ситуации с распространением коронавируса в Псковском перинатальном центре временно прекращены партнёрские роды, а на выписку приходят только отцы малышей. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Сукманюк.

«Такого, как было раньше, когда на выписку собиралась толпа народа с шариками, цветами и хлопушками, больше нет. Приходит только отец ребёнка, а партнёрские роды прекращены пока до 30 апреля. Возможно, ограничения продлятся», - уточнил врач.

Сергей Сукманюк

Плановая госпитализация в перинатальный центр производится в строго отведённое время. Если раньше беременные псковички приходили в центр в определённый день, как правило, к девяти утра, то теперь каждая женщина знает, что в приёмном покое её будут ждать в назначенный час. «Это необходимо, чтобы не допустить скученности. Мы максимально разобщаем наших пациенток», - пояснил Сергей Сукманюк.

Внутри перинатального центра система работы также несколько изменилась. «В палатах лежат не более двух человек. И если раньше женщины завтракали, обедали, ужинали все вместе в помещении столовой, то теперь еду им разносят по палатам. Кроме того, все исследования будущих мам производятся попалатно: в специально отведённое для каждой палаты время», - рассказал главврач.

Ограничен и плановый приём пациенток в женской консультации. Для беременных женщин, которым необходимо попасть в процедурный кабинет, организован отдельный вход, чтобы в регистратуре они не смешивались с остальными посетительницами консультации. «Мы постарались максимально сократить количество пациенток. Отменены и занятия в нашей Школе для беременных. Вся работа консультации организована так, чтобы не создавать толпу. Кроме того, все пациентки должны приходить на приём к врачу в масках и без сопровождающих», - добавил Сергей Сукманюк. 

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