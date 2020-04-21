1777 жителей Псковской области заболели ОРВИ за неделю

10:27, 21 апреля 2020, ПАИ

За прошлую неделю в Псковской области заболели ОРВИ 1777 человек, что ниже эпидпорога на 67,8%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пскове заболеваемость ОРВИ также не превышает недельного эпидемического порога. За неделю вирусной инфекцией заразились 745 человек.

В больницу попали 27 человек с ОРВИ. Как показывает лабораторный мониторинг, активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, а также просит оставаться дома.

По данным на 21 апреля, коронавирусом в Псковской области заражены 62 человека.