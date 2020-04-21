Построенная за месяц инфекционная больница в Вороновском начала принимать пациентов

11:04, 21 апреля 2020, ПАИ

Инфекционная больница в поселении Вороновское в Новой Москве, построенная за месяц, приняла 20 первых пациентов. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

К работе приступили более 500 медиков. В Центре создано 800 коек, при необходимости их количество можно увеличить до 900. В новую больницу закупили 26 тысяч единиц медоборудования и мебели, защитные костюмы для сотрудников.

В центре работает собственная кислородно-газификационная станция, которая обеспечивает подачу кислорода в палаты. Также в инфекционной больнице обустроили лабораторию, в которой могут проводить более 10 тысяч исследований в сутки.

В Псковской области, по данным на 21 апреля, заражены коронавирусом 62 человека.