Предварительную запись в отделения тестирует «Почта России»

11:43, 21 апреля 2020, ПАИ

«Почта России» тестирует предварительную запись посетителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС по Псковской области.

Записаться в отделения почты теперь можно онлайн на сайте компании или через мобильное приложение. На сегодняшний день сервис проходит тестирование в 20 отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, а в дальнейшем будет и в других регионах.

Записаться следует не менее чем за час до планируемого визита. Предварительная запись позволит планировать свое время. Внедрение данного сервиса было ускорено в связи с пандемией коронавируса.