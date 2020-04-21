Российские производители попросили отменить акции в магазинах

11:52, 21 апреля 2020, ПАИ

Несколько российских ассоциаций производителей продуктов и напитков, а также сельскохозяйственные предприятия попросили правительство оказать дополнительную поддержку в условиях пандемии коронавируса. Издание «Ведомости» ознакомилось с копией коллективного обращения.

Производители просят ввести мораторий на промоакции и скидки в торговых сетях. Повсеместные акции помогают привлечь покупателей, но значительно снижают доход производителей. Гендиректор Союзмолока Артем Белов считает, что сейчас, когда у производителей выросли расходы, необходимо свести к минимуму количество акций.

Так, исследовательская компания Nielsen констатирует рост доли акционных продаж от года к году. В прошлом году она выросла еще на 3% и достигла 56% в натуральном выражении в сравнении с 2018 годом.

Президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков считает, что сфера торговли нуждается в промоакциях, чтобы привлечь покупателей к новому товару или заинтересовать людей при пониженной покупательной способности. Бороться с обилием промоакций нужно, считает он, но рыночными способами, иначе пострадают все участники рынка.