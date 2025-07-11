Новые фонари установили на четырёх остановках в Псковском районе
В этом сезоне работы по установке освещения выполнены на четырёх остановках, расположенных на автодорогах общего пользования местного значения в Псковском районе, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.
Дополнительное освещение установлено в деревне Ерёхино Карамышевской волости, в деревне Нижние Галковичи Писковичской волости, на 2-м километре автодороги Подосьё – Заровенье Завеличенской волости, в деревнях Чужбино и Чернёво Серёдкинской волости.
Финансирование выделено из регионального и муниципального бюджета.
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