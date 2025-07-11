Новые фонари установили на четырёх остановках в Псковском районе

20:28, 10 июля 2025, ПАИ

В этом сезоне работы по установке освещения выполнены на четырёх остановках, расположенных на автодорогах общего пользования местного значения в Псковском районе, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

Дополнительное освещение установлено в деревне Ерёхино Карамышевской волости, в деревне Нижние Галковичи Писковичской волости, на 2-м километре автодороги Подосьё – Заровенье Завеличенской волости, в деревнях Чужбино и Чернёво Серёдкинской волости.

Финансирование выделено из регионального и муниципального бюджета.