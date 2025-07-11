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Общество

Красноармеец объединил родных из Дедовичского района и Петербурга через 84 года после гибели

В год 80-летия Великой Победы воссоединилась семья родственников, чей прадед похоронен в деревне Лбово Дедовичского района. Подробности истории пишет районная газета «Коммуна».

Фото здесь и далее: газета «Коммуна»

«Красивую Шелонь и строгую Неву вновь что-то объединило… И это что-то – кровные узы. Дедовичанка Юлия Тимонен и петербурженка Ольга Полетаева никогда не знали о существовании друг друга. Тем более не знали, что они – родственники, что их прадед одиноко покоится в деревне Лбово, что его лишила жизни фашистская пуля в далёком 1941-м», – пишет газета.

Ранее сообщалось, что региональное отделение «Поисковое движение России» совместно с Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организацией «След «Пантеры» разыскивают родственников красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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