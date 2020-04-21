В правилах дорожного движения пропишут электросамокаты и гироскутеры

13:37, 21 апреля 2020, ПАИ

Минтранс России доработал проект изменений в Правила дорожного движения об использовании средств индивидуальной мобильности. Как пишет «Коммерсантъ», пользователей электросамокатов, моноколес и сигвеев выведут в отдельную категорию участников дорожного движения. Некоторые правила распространятся и на владельцев роликов и скейтбордов.

Сегодня обладатели гироскутеров и моноколес приравнены к пешеходам, но в связи с ростом количества ДТП Минтранс решил ввести новый термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). В эту категорию входят устройства с одним или несколькими колесами, предназначенные для передвижения посредством использования электродвигателя или мускульной энергии человека. В эту категорию попадут также роликовые коньки, самокаты, скейтборды.

Требования к пользователям СИМ будут зависеть от их возраста. Ребенок до семи лет сможет ездить на тротуаре, пешеходной или велопешеходной дорожке. Подросток с 7 до 14 лет сможет выезжать еще и на велосипедную дорожку. Пользователи старше 14 лет получат право выезжать на проезжую часть велосипедных зон и на полосу для велосипедистов. Если в городе отсутствуют велосипедные полосы, то владельцы отдельных видов СИМ смогут передвигаться по правому краю проезжей части или по обочине.

Людям на СИМ разрешат передвигаться при пересечении дороги по пешеходным переходам. Их скорость должна быть снижена до скорости, с которой двигаются пешеходы. В темное время суток у владельца СИМ должен быть включен фонарь.

Как и автомобилистам, «водить» средства индивидуальной мобильности в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, а также в «болезненном состоянии» будет нельзя.

Новый проект предполагает введение знака 3.35 «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Обладателям СИМ также запретят проезжать под знак 3.1 «Въезд запрещен» (кирпич), за исключением случаев езды по тротуару.