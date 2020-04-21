К проекту ПАИ #СтаньСильнееПокаДома присоединяется фитнес-клуб «Планка Фитнес»

18:30, 21 апреля 2020, ПАИ

К проекту Псковского агентства информации #СтаньСильнееПокаДома присоединяется фитнес-клуб «Планка Фитнес». В рамках проекта известные псковские спортсмены и тренеры помогают псковичам держать себя в тонусе, не выходя из дома.

«Доброе утро», — говорим мы каждый день. Утро, действительно, главная часть дня. Во время самоизоляции «Планка Фитнес» помогает поддерживать режим дня и формировать полезные привычки, которые начинаются с зарядки-марафона «Здоровое утро!» - отметили в фитнес-клубе.

22 апреля в 8:00 в прямом эфире ПАИ тренеры «Планка Фитнес» проведут зарядку для всех желающих вести здоровый образ жизни, несмотря на самоизоляцию.