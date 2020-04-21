Дефицитный пластилин: в новом учебном году школьники могут остаться без канцтоваров

13:49, 21 апреля 2020, ПАИ

В новом учебном году школьники могут остаться без канцтоваров, сообщает издание «Подъём». Производители товаров для школ обратились в правительство и к президенту с просьбой об антикризисной помощи. Письмо с просьбой помочь подписали 633 компании.

«Отрасль канцелярских товаров оценивается в 400 млрд рублей с количеством работников более 200 тысяч человек. Прогнозируемые потери за апрель - июнь 2020 года составят около 80 млрд рублей, или 20% годовой выручки. Для половины производителей и канцелярских магазинов это будет означать закрытие и банкротство.Четверти первоклассников из ожидаемых в 2020 году двух миллионов может не достаться необходимых для учебы товаров», - говорится в письме.

Производители прогнозируют, что к июню закроется половина канцелярских производств и магазинов, что означает дефицит пластилина, красок и тетрадей 12-24 листа в сентябре.