Лавров: Полноценной границы между РФ и Белоруссией после пандемии не возникнет

13:53, 21 апреля 2020, ПАИ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не видит оснований разделять полноценной границей Россию и Белоруссию после пандемии коронавируса. Как пишет ТАСС, об этом он сообщил в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова 21 апреля.

«Оснований для того, чтобы вводить режим границы, мы не видим, – ответил Сергей Лавров. – Мы заинтересованы в том, чтобы союзное государство развивалось в полном соответствии с теми принципами, целями и направлениями, которые был заложены в Союзном договоре 1999 года».

Министр выразил надежду, что Россия и Белоруссия в скором времени окончательно подпишут соглашение о единой визовой политике, которое было парафировано в декабре 2018 года.

«Я думаю, что наши белорусские коллеги в ближайшее время нам свою позицию каким-то образом сообщат, подтвердят свою готовность подписать то, что было парафировано полтора года назад», - добавил Сергей Лавров.