На 15% может сократиться количество СМИ в России после пандемии

14:20, 21 апреля 2020, ПАИ

После пандемии коронавируса в России количество средств массовой информации может сократиться на 10-15%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглаву Минкомсвязи РФ Алексея Волина.

«Первое, уменьшится [количество СМИ — ПАИ] точно, второе, уменьшилось бы и без пандемии, потому что мы уже давно наблюдаем процесс, который заключается в том, что количество участников рынка куда больше, чем этот рынок в состоянии прокормить. Если говорить про процент тех, которые этот рынок покинут, мы оцениваем это примерно в 10-15% от СМИ», - сказал Алексей Волин.

При этом замглавы Минкомсвязи отметил, что такое сокращение количества средств массовой информации не повлечет за собой аналогичного увеличения безработицы в профессиональной среде.

«Количество средств массовой информации совершенно не означает, что у нас на 10-15% увеличится безработица среди тех людей, которые работают в СМИ, потому что, когда мы говорим про региональные СМИ, кстати, про федеральные тоже, мы видим, что очень высокий процент совместительства и людей, которые работают сразу же на несколько редакций. Поэтому, по нашим прогнозам, процент журналистов или сотрудников, которые останутся без работы, будет сильно меньше. Более того, как я уже говорил, профессиональные себе работу точно найдут», - подчеркнул Алексей Волин.

В России зафиксировано 52 763 случая коронавируса во всех регионах страны. За весь период умерли 456 человек, выздоровели 3873 человека. В Псковской области количество зараженных возросло до 62 человек. Всего в регионе с начала эпидемии умерли шесть человек.