0
17:54
В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию
17:37
Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции
17:05
Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина
17:02
Утверждены эскизы нагрудных знаков региональных наград Псковской области
15:54
Псковский спорт стойко держится на карантине
15:45
На конкурс логотипа для фестиваля «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты
15:19
Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области
Еще новости
Общество

На 15% может сократиться количество СМИ в России после пандемии

После пандемии коронавируса в России количество средств массовой информации может сократиться на 10-15%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглаву Минкомсвязи РФ Алексея Волина.

«Первое, уменьшится [количество СМИ — ПАИ] точно, второе, уменьшилось бы и без пандемии, потому что мы уже давно наблюдаем процесс, который заключается в том, что количество участников рынка куда больше, чем этот рынок в состоянии прокормить. Если говорить про процент тех, которые этот рынок покинут, мы оцениваем это примерно в 10-15% от СМИ», - сказал Алексей Волин.

При этом замглавы Минкомсвязи отметил, что такое сокращение количества средств массовой информации не повлечет за собой аналогичного увеличения безработицы в профессиональной среде.

«Количество средств массовой информации совершенно не означает, что у нас на 10-15% увеличится безработица среди тех людей, которые работают в СМИ, потому что, когда мы говорим про региональные СМИ, кстати, про федеральные тоже, мы видим, что очень высокий процент совместительства и людей, которые работают сразу же на несколько редакций. Поэтому, по нашим прогнозам, процент журналистов или сотрудников, которые останутся без работы, будет сильно меньше. Более того, как я уже говорил, профессиональные себе работу точно найдут», - подчеркнул Алексей Волин.

В России зафиксировано 52 763 случая коронавируса во всех регионах страны. За весь период умерли 456 человек, выздоровели 3873 человека. В Псковской области количество зараженных возросло до 62 человек. Всего в регионе с начала эпидемии умерли шесть человек.

 

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции Продуктовые наборы начали выдавать в школах Псковской области Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина О порядке проведения ГИА и ЕГЭ рассказало Министерство просвещения ФОТОФАКТ: в Новоржеве проводят дезинфекцию улиц Псковский спорт стойко держится на карантине «Почта России» завершает доставку пенсий и пособий на дом Публикуем эксклюзивное видео проверки печорского завода «Евро-Керамика» на соблюдение карантинных мер Рекомендации по работе салонов красоты в период пандемии дал Роспотребнадзор
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию
21 апреля 2020
В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию
Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции
21 апреля 2020
Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции
Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина
21 апреля 2020
Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина
Утверждены эскизы нагрудных знаков региональных наград Псковской области
21 апреля 2020
Утверждены эскизы нагрудных знаков региональных наград Псковской области
На конкурс логотипа для фестиваля «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты
21 апреля 2020
На конкурс логотипа для фестиваля «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты
Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области
21 апреля 2020
Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области
На воинских захоронениях в Себежском районе устанавливают памятники советскому солдату
21 апреля 2020
На воинских захоронениях в Себежском районе устанавливают памятники советскому солдату
Публикуем эксклюзивное видео проверки печорского завода «Евро-Керамика» на соблюдение карантинных мер
21 апреля 2020
Публикуем эксклюзивное видео проверки печорского завода «Евро-Керамика» на соблюдение карантинных мер 2

Идет загрузка...