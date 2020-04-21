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Общество

Умер один из создателей «Тома и Джерри»

С 16 на 17 апреля в Праге в своей квартире в возрасте 95 лет скончался художник и аниматор Джин Дейч, один из создателей мультфильмов «Том и Джерри» и «Моряк Папай». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Издатель Дейча Петер Химмель не назвал причину смерти мультипликатора. Однако члены семьи аниматора сказали, что он умер не от коронавируса.

Всего мультипликатор участвовал более чем в ста проектах. В 1960-х под руководством Дейча было снято 13 эпизодов мультсериала «Том и Джерри». Помимо этого, он создал несколько серий мультфильма «Моряк Папай». В 2004 году он получил премию Winsor McCay Award за пожизненный вклад в анимацию. 

«Том и Джерри» — один и самых известных во всем мире мультипликационных сериалов, где кот Том пытается поймать мышонка Джерри. Первая серия вышла 20 февраля 1940 года. Сериал 13 раз был номинирован на премию «Оскар» и семь раз получил золотую статуэтку.

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