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Общество

Штрафов на 75 тысяч рублей выписало Росрыболовство в Псковской области на прошлой неделе

На прошлой неделе в Псковской области Росрыболовство выписало штрафов на 75 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству выявило 143 административных правонарушения и наложило штрафов на общую сумму 249 тысяч рублей.

В Псковской области выявили 20 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, взыскано штрафов на сумму 2000 рублей. Было также изъято 1,2 кг рыбы и 39 незаконных орудий лова. Возбуждено 2 уголовных дела.

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