Штрафов на 75 тысяч рублей выписало Росрыболовство в Псковской области на прошлой неделе

14:48, 21 апреля 2020, ПАИ

На прошлой неделе в Псковской области Росрыболовство выписало штрафов на 75 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству выявило 143 административных правонарушения и наложило штрафов на общую сумму 249 тысяч рублей.

В Псковской области выявили 20 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, взыскано штрафов на сумму 2000 рублей. Было также изъято 1,2 кг рыбы и 39 незаконных орудий лова. Возбуждено 2 уголовных дела.