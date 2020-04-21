В Псковской области возбуждено уголовное дело за незаконную ловлю щуки во время нереста

15:03, 21 апреля 2020, ПАИ

Полиция в Гдовском районе возбудила уголовное дело в отношении рыбака по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» (ч. 1 ст. 256 УК РФ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, инспекторы Росрыболовства 7 апреля возле деревни Островцы Гдовского района обнаружили мужчину, который ловил щуку во время нереста с использованием незаконных орудий лова. У браконьера изъяли семь щук, трех карасей и пять экземпляров плотвы. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 14 950 рублей.

Как напомнили в Северо-Западном территориальном управлении, с 1 апреля по 15 мая запрещено ловить щуку в Псковском, Теплом и Чудском озерах, а в других водных объектах рыбохозяйственного значения - с 1 апреля по 10 мая. Также на Теплом, Псковском и Чудском озерах с 25 апреля по 15 июня запрещено ловить судака.