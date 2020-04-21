Большинство псковичей в условиях пандемии предпочитают ходить на работу пешком

15:49, 21 апреля 2020, ПАИ

41% жителей Пскова предпочитают ходить пешком на работу и не ездить на общественном транспорте. Такой вывод следует из опроса в Telegram-канале «Псковские новости». Ранее были введены ограничения, по которым автобусы выходят на маршрут только в утренние и вечерние часы.

Читателям Телеграм-канала был задан вопрос «Как вам работа городских автобусов в условиях карантина?» 34% участников опроса выбрали вариант ответа «Молодцы, чистые внутри автобусы и ходят по расписанию».

25%, напротив, считают, что «Стало хуже: утром в автобусе битком, страшно ехать на работу. Это не борьба с инфекцией!». 41% опрошенных вовсе отказались от услуг общественного транспорта, предпочитая ходить на работу пешком.