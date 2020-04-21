На конкурс логотипа для фестиваля «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты

15:45, 21 апреля 2020, ПАИ

На конкурс логотипа для фестиваля ремесленной культуры «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты, сообщили Псковскому агентству информации в городском Доме ремёсел. Автором обоих проектов стал художник по металлу Тимофей Силич.

Кузнец, художник по металлу Тимофей Силич в 1993 году окончил Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени Штиглица по специальности «художественная обработка металла». Является членом Союза художников России, действительным членом кузнечной Академии им. профессора А. И. Зимина, неоднократный призер и победитель всероссийских и международных кузнечных фестивалей. С 2008 года работает в Пскове.

Ранее конкурс объявили Псковский областной центр народного творчества и Псковский кузнечный двор. Согласно условиям конкурса логотип должен отражать содержание, уникальность и фирменный стиль фестиваля псковских кузнецов. Материалы на конкурс в форматах *jpg или *png в черно-белом и цветном решении с описанием авторской трактовки значения его символов принимаются до 1 июля 2020 года по e-mail: nartvor@ocntpskov.ru или remeslo@ocntpskov.ru с пометкой «Конкурс логотипа «День скобаря».

Жюри, в состав которого вошли псковские кузнецы, художники и искусствоведы, будет оценивать оригинальность и выразительность графического решения, лаконичность логотипа, художественный уровень выполнения работы, технологичность, простоту тиражирования в различных материалах и техниках.

На конкурс принимаются работы, выполненные как индивидуально, так и в составе творческих коллективов (образовательных учреждений, студенческих групп, кружков и творческих мастерских). Каждый участник может представить на конкурс не более трёх работ.

Авторы конкурсных работ предоставляют организаторам фестиваля право на некоммерческое использование изображений в коммуникационных мероприятиях, а также право на изготовление атрибутики, афиш, листовок и других информационных материалов.

В этом году фестиваль «День скобаря» запланирован на 3 октября.