О порядке проведения ГИА и ЕГЭ рассказало Министерство просвещения

16:51, 21 апреля 2020, ПАИ

Министерство просвещения рассказало о порядке проведения ГИА и ЕГЭ. В 9-х классах в этом году панируется организовать пункты приема государственной итоговой аттестации на базе тех же школ, в которых учились сдающие, пишет РИА Новости.

ЕГЭ такие изменения не коснутся, они будут проводиться на базе других школ. Из-за коронавируса ГИА перенесли, основной период для выпускников 9-х классов пройдет с 8 июня по 31 июля. ГИА проведут только по обязательным предметам. Каждый регион сможет определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.