0
17:54
В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию
17:37
Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции
17:05
Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина
17:02
Утверждены эскизы нагрудных знаков региональных наград Псковской области
15:54
Псковский спорт стойко держится на карантине
15:45
На конкурс логотипа для фестиваля «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты
15:19
Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области
Еще новости
Общество

О порядке проведения ГИА и ЕГЭ рассказало Министерство просвещения

Министерство просвещения рассказало о порядке проведения ГИА и ЕГЭ. В 9-х классах в этом году панируется организовать пункты приема государственной итоговой аттестации на базе тех же школ, в которых учились сдающие, пишет РИА Новости.

ЕГЭ такие изменения не коснутся, они будут проводиться на базе других школ. Из-за коронавируса ГИА перенесли, основной период для выпускников 9-х классов пройдет с 8 июня по 31 июля. ГИА проведут только по обязательным предметам. Каждый регион сможет определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции Продуктовые наборы начали выдавать в школах Псковской области Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина О порядке проведения ГИА и ЕГЭ рассказало Министерство просвещения ФОТОФАКТ: в Новоржеве проводят дезинфекцию улиц Псковский спорт стойко держится на карантине «Почта России» завершает доставку пенсий и пособий на дом Публикуем эксклюзивное видео проверки печорского завода «Евро-Керамика» на соблюдение карантинных мер Рекомендации по работе салонов красоты в период пандемии дал Роспотребнадзор
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию
21 апреля 2020
В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию
Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции
21 апреля 2020
Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции
Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина
21 апреля 2020
Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина 1
Утверждены эскизы нагрудных знаков региональных наград Псковской области
21 апреля 2020
Утверждены эскизы нагрудных знаков региональных наград Псковской области
На конкурс логотипа для фестиваля «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты
21 апреля 2020
На конкурс логотипа для фестиваля «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты
Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области
21 апреля 2020
Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области
На воинских захоронениях в Себежском районе устанавливают памятники советскому солдату
21 апреля 2020
На воинских захоронениях в Себежском районе устанавливают памятники советскому солдату
Публикуем эксклюзивное видео проверки печорского завода «Евро-Керамика» на соблюдение карантинных мер
21 апреля 2020
Публикуем эксклюзивное видео проверки печорского завода «Евро-Керамика» на соблюдение карантинных мер 2

Идет загрузка...