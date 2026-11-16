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Общество

Неделя креативной экономики стартовала в Пскове

Неделя креативной экономики стартовала в Пскове сегодня, 16 ноября. Программа мероприятия охватывает широкий круг тем – от образования до современных цифровых трендов.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Молодёжный фестиваль «Место встречи: творчество как бизнес» пройдёт в рамках Недели креативной экономики в пространстве «Лофт». Главная цель фестиваля – дать молодым предпринимателям необходимые знания и навыки для старта бизнеса.

Программа недели включает не только деловые форматы. В частности, 17 ноября пройдёт шоу-кейс «Путь творца» для представителей творческих направлений области. А 18 ноября фокус сместится на музыкантов: запланирован образовательный интенсив и шоу-кейс «За музыкой» специально для них.

Кульминацией недели станет форумный день 19 ноября, посвящённый инновациям. В рамках него поговорят о том, как расти в эпоху искусственного интеллекта, в эпоху коллабораций, обсудят инструменты брендинга территории, локальный культурный код.

Отдельным блоком будут обсуждаться актуальные кейсы по авторскому праву и использованию VR-технологий в бизнесе. Завершится неделя квартирником с финалистами музыкального шоу-кейса «За музыкой», куда смогут попасть все участники мероприятия.

Отметим, что участие во всех мероприятиях Недели креативной экономики бесплатное, однако необходимо заранее пройти регистрацию. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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