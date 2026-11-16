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Общество

Эксперт Банка России: Пирамид стало меньше, нелегальных кредиторов больше

Статистику по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке опубликовал Банк России. За девять месяцев этого года выявили почти 4,5 тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности. О том, какую динамику показывают эти цифры, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Александр Иванов. Фото: ПАИ

«Это на 23 % меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Почти на половину сократилось количество финансовых пирамид и псевдоброкеров, которые в основном действовали в интернете. Однако каждый проект мошенники масштабировали через множество брендов и ресурсов, поэтому общее число заблокированных сайтов осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году», – отметил Александр Иванов.

Он также обратил внимание, что более трети от выявленных субъектов составили нелегальные кредиторы, их количество увеличилось в 1,8 раза: стало больше нелегалов, продвигающих свои услуги только через интернет, не имея офисов, используя в основном страницы и группы в соцсетях или популярные платформы объявлений.

Фото: ПАИ

За девять месяцев по инициативе Банка России ограничен доступ к 17 тысячам ресурсов в интернете, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка, псевдоинвестиционным проектам и финансовым пирамидам.

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