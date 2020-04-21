Вспышку оспы среди коз и овец удалось устранить в Псковской области

18:18, 21 апреля 2020, ПАИ

Вспышку оспы среди коз и овец удалось устранить в Псковской области, сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов в эфире одной из радиостанций.

Из-за опасной болезни в Пушкиногорском районе пришлось уничтожить целое стадо заражённых овец. Владелец животных взамен получил денежную компенсацию в размере 5 млн рублей. Ещё 400 рублей фермеру выдали за его работу по дезинфекции.

В Порховском районе, где возник второй очаг заболевания, стадо частично выздоровело, остальные животные также были уничтожены. Карантин по оспе в муниципалитете продолжался с 8 января по 8 апреля.